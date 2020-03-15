عقيص: كم جهاز تنفس عندنا وما هي قدرات المستشفيات الحكومية في المناطق؟

أعتبر النائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بعد كل ما سمعناه من مقررات، تبقى الأسئلة الأهم: كم جهاز تنفس عندنا؟ ما هي قدرات ​المستشفيات الحكومية​ في المناطق؟ ما هي اجراءات الحجر الصحي عند ازدياد المصابين؟ كيف سيتم تنفيذ البند 6 من مقررات ​مجلس الوزراء​"، معتبراً انه "لا يوجد اجوبة واضحة عن كل ما تقدم، واكتفت ​الحكومة​ بتكريس ما قرره الشعب طوعيا".

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