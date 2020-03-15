جمعية المصارف: فروع المصارف ستقفل أبوابها غدا ريثما يتم تنظيم العمل طوال فترة التعبئة العامة

أعلنت جمعية مصارف لبنان، في بيان، أن فروع المصارف سوف تقفل أبوابها يوم غد الإثنين في 16 آذار 2020 ريثما يتسنّى للإدارات العامة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، تنظيم العمل في المصارف طوال الفترة الواقعة بين 16 و29 آذار الجاري، والتي شملتها الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.
وأوضحت أنها ستطلع الرأي العام تباعاً على كل الخطوات المتّخذة لمساعدة المواطنين على تجاوز صعوبات هذه المرحلة.
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