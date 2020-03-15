نجم: للتضامن والتكاتف من أجل الخروج من الأزمة بأقل قدر ممكن من الإضرار

أشارت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة لم يعد هناك حكومة ومعارضة، لافتة إلى أنها تتفهم الإنتقاد البناء لكن من الضروري الإبتعاد عن أسلوب الحسابات السياسية والكيدية.

وفي حين دعت نجم إلى التضامن والتكاتف من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل قدر ممكن من الإضرار، معربة عن ثقتها أن ​الشعب اللبناني​ لن يقع في فخ الإنقسام والطائفية في مثل هذا الملف.

ورداً على سؤال حول ​التشكيلات القضائية​، أوضحت أن ​مجلس القضاء الأعلى​ لا يزال يدرس الملاحظات التي قدمتها ويبنى على الشيء مقتضاه، لافتة إلى أنه سيأتي الوقت الذي تشرح فيه كل ما حصل، مؤكدة أن رئيس الجمهورية لم يطلب منها أي شيء بل هي تمارس قناعتها.