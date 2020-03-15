النشرة: قوى الامن اوقفت شخصاً متهماً بالسرقة عند مستديرة القدس بصيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان "​القوى الامنية​ اوقفت شخصاً متهماً بالسرقة من داخل محل تجاري عند مستديرة القدس، وقد اقتيد الى المخفر للتحقيق معه".

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