أكدت وزيرة العمل ​لميا يمين​، في حديث لـ"النشرة"، طرح بعض الوزراء مسألة ​العمال المياومين​ خلال مرحلة التعبئة العامة في جلسة ​مجلس الوزراء​، لكنها أشارت إلى أنه لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، لافتة إلى أن هذا الموضوع سيكون موضع متابعة من قبل الحكومة في الأيام المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العمل للنشرة: تم طرح مسألة العمال المياومين خلال التعبئة العامة بجلسة مجلس الوزراء لكن لم يتخذ أي قرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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