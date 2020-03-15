فهمي: مواجهة فيروس كورونا لا يمكن أن تكون إلا بالدفاع السلبي

شدد وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، على أن مهمة كل مواطن حماية نفسه وعائلته، لافتاً إلى أنه "بحال لم يكن مقتنعاً بذلك ليس هناك ما يمكن أن نقوم به أكثر"، مشيراً إلى أن "قمع المخالفات يتعلق بالإكتظاظ لمنعه، خصوصاً أن هذا العدو لا نراه".

ورداً على سؤال حول تأمين الحماية للمستشفيات، أكد فهمي أنه تم وضع هذا الأمر على جدول الأعمال، وتم التنسيق مع قوى الأمن الداخلي ومع ​وزارة الصحة​.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات أن التعبئة العامة تعني تخفيض عدد العاملين في المؤسسات العامة والخاصة من أجل متابعة الأعمال، مشيراً إلى أن مواجهة ​فيروس كورونا​ لا يمكن أن تكون إلا بالدفاع السلبي.

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ورداً على سؤال حول المواطنين الذين يعملون بشكل يومي، أوضح فهمي أن رئيس الحكومة حسان دياب بصدد القيام بشيء من أجل هؤلاء، لافتاً إلى أنه لم يكن من الممكن إعلان حالة الطوارئ، متمنياً على المواطنين تطبيق التعليمات المعممة عليهم وحماية أنفسهم وعائلاتهم.

من جهة ثانية، شدد وزير الداخلية والبلديات على أن هناك حالة إكتظاظ في السجون، لكنه أكد أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في السجون، مشيراً إلى أننا "نتعاطى مع كافة السجناء بأدق التفاصيل"، لافتاً إلى أن "كل الأمور الأساسية لمتابعة أوضاعهم الصحية وحمايتهم موجودة".

وأكد فهمي أن السجون حالياً مكان آمن جداً، مشيراً إلى أننا "نتعامل مع السجناء كما نتعامل مع أي عنصر من عناصر القوى الأمنية".

