توقيف فتيات في منطقة البترون لقيامهن بأعمال غير لائقة وانتحال صفة أمنية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه بتاريخه، أوقفت مديرية المخابرات في منطقة البترون كلاً من الفتيات (ح.س)، (د.ط) و(س.ع) على اثر فيديو نُشر على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه ثلاث فتيات يستقللن سيارة ويقمن بأعمال غير لائقة في المنطقة المذكورة، ولإقدام إحداهن على انتحال صفة أمنية.
وأوضحت أن التحقيق بوشر مع الموقوفات بإشراف القضاء المختص.
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