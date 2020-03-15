طارق المرعبي: مستعد للمساهمة بشراء مستلزمات لمستشفى الراسي

أعلن النائب ​طارق المرعبي​، في بيان، وضع امكانياته لـ"المساعدة في مواجهة وباء ​الكورونا​، والعمل مع طبابة قضاء عكار ومع مدير مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي والطاقم الطبي، لتحديد الحاجات الطبية المطلوبة للمساهمة بشراء جزء منها".

وذكر أنه "في متابعة دائمة لسير الأوضاع الصحية في عكار"، مشددا على "وعي المواطنين لمواجهة هذا الوباء الخطير".

وختم قائلا: "حمى الله لبنان وجميع المواطنين".