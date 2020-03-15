العزلة الذاتية تؤثر سلبًا على الحياة الزوجية

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تقارير صينية محلية تتحدث عن ارتفاع معدلات الطلاق في الصين بشكل حاد مع تفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد، ووصول عدد الطلبات إلى الحد الأقصى.

"الخليج 365" من بيروت: أشارت مكاتب تسجيل الزواج في الصين إلى ارتفاع معدلات الطلاق بشكل كبير لأن الأزواج يقضون الكثير من الوقت معًا في المنزل خلال العزلة الذاتية بسبب فيروس كورونا المستجد.

طلبات الطلاق

وقد كشف لو شيجون، مدير سجل الزواج في مدينة داتشو بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، بأن أكثر من 300 من الأزواج طلبوا الطلاق منذ 24 فبراير المنصرم، ويعتقد المسؤولون أن الزيادة الحادة في طلبات الطلاق يمكن أن تكون ناجمة عن حقيقة أن الشركاء قضوا الكثير من الوقت في أماكن قريبة تحت الحجر الصحي.

وفي حديثٍ مع الصحافة المحلية، قال شيجون إن معدل الطلاق في المنطقة ارتفع مقارنة بما كان عليه قبل تفشي الفيروس التاجي، حيث يقضي الشباب الكثير من الوقت في المنزل ويدخلون في جدل ساخن بسبب شيء تافه ويتسرعون في الحصول على الطلاق.

الحد الأقصى

تشير بعض التحليلات أن هناك عامل آخر محتمل لهذا العدد الكبير من الطلبات، وهو أن يكون ناجمًا عن تأخر الطلبات بسبب إغلاق مكاتب المجلس لمدة شهر تقريبًا خلال تفشي الفيروس في الصين.

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هذا، وشهدت مكاتب تسجيل الزواج في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي في شمال غرب الصين ارتفاعًا غير مسبوق في مواعيد الطلاق منذ إعادة الافتتاح في الأول من مارس الجاري، حتى أن أحد مسؤولي التسجيل صرح بتلقي أحد مكاتب المقاطعة 14 طلبًا في يوم واحد، لتصل بذلك طلبات الطلاق إلى الحد الأعلى الذي حدده المجلس المحلي.

وقام المسؤولون في فوتشو بمقاطعة فوجيان جنوب الصين بتعديل عدد تعيينات الطلاق إلى 10 أزواج في اليوم بعد تلقي عدد هائل من الطلبات.

دراسات متضاربة

غالبًا ما تناقش العلماء حول ما إذا كان قضاء الأزواج الوقت بقرب بعضهم البعض مفيدًا لحياتهم الزوجية. وقد وجدت دراسة عام 2018 أن الأزواج الذين عاشوا معًا قبل الزواج كان لديهم معدلات طلاق أقل في السنة الأولى، مقارنة بالأزواج الذين لم يفعلوا ذلك. كما ظهرت معدلات طلاق أعلى بعد أن عاش الأزواج مع بعضهم لمدة خمس سنوات أو أكثر.

إلا أن نتائج الدراسات كانت في بعض الأحيان متناقضة، حيث أظهر بحث آخر أن العيش تحت سقف واحد يمكن أن يحمي العشاق من الحصول على الطلاق.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن " ديلي ميل". الأصل منشور على الرابط:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8108385/Divorce-cases-spike-China-couples-spend-time-coronavirus-quarantine.html

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