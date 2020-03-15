عقب تعليق الدراسة.. "التعليم" تتيح تطبيق شبيه بـ"فيسبوك" للتعليم عن بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة استبدلت الدراسة في المدارس بالاتجاه نحو التعلم الذاتي والتعليم عن بعد، تفاديًا للتجمعات الكبيرة.

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أن الوزارة استثمرت في التعلم عن بعد واستخدام التكنولوجيا منذ 3 سنوات، من خلال وضع مواد رقمية غنية للغاية لجميع المراحل الدراسية على بنك المعرفة.

Advertisements

وأضاف أنه بالنسبة لصفوف النقل، فهناك مواد رقمية موجودة على بنك المعرفة أيضًا، ويتم استخراجها في الوقت الحالي لوضعها في "ابليكشن" للتسهيل على الطلاب.

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة دشنت نظام أكثر عمقًا للتعلم عن بعد، من خلال برنامج "ديجيتال أوبجيكتك"، سيتم تجهيزه خلال يومين.

ولفت إلى أنه سيتم توفير تطبيق شبيه بالفيسبوك، بحيث يتاح لكل مدرس إنشاء فصول إلكترونية يستقبل فيه الطلاب، لإجراء حوار مباشر مع الطلاب، أي سيؤدي المدرس جدوله عبر هذه المنصة، وسيوجه الطلاب للمحتوى المناسب على بنك المعرفة ويرد على أسئلتهم ويعطيهم واجبات.​