البيت الأبيض يطالب الأمريكيين بعدم تخزين المواد الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بالمديرين التنفيذيين لمتاجر السلع الغذائية وسلاسل الإمدادات، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وطالب البيت الأبيض بعد الاتصال الهاتفى الشعب الأمريكي بعدم تخزين المواد الأساسية اليومية.
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