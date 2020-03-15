محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم قرارًا، اليوم الأحد، بإيقاف طبيب لمدة شهر، وتحويله إلى التحقيق بسبب تقاعسه عن العمل المكلف به.
وكانت مديرية الشؤون الصحية في الأقصر رفعت مذكرة اليوم إلى محافظ الأقصر تعرض فيها رفض الطبيب المذكور لأمر التكليف الصادر له بالعمل في فريق الطوارئ الخاص بمكافحة الفيروسات نظرًا لكونه يعمل في تخصص الحميات، فرفض التنفيذ وأغلق هواتفه.
من ناحية أخرى، قامت إدارة العلاج الحر بصحة الأقصر بغلق عيادة الطبيب غير المرخصة، وذلك ضمن حمله شنتها اليوم علي المنشآت الطبية غير المرخصة.
يأتي ذلك في اطار تعليمات القيادة السياسية باتخاذ اجراءات صارمة مع كل من يتقاعس عن أداء عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر رفض العمل بمكافحة الفيروسات.. محافظ الأقصر يوقف طبيبًا لمدة شهر ويحوله للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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