التعليم توضح موقف المعلمين المشاركين في "سناتر" الدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن حملة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية تنفذها وزارة الداخلية والمحافظات، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن حملات الإغلاق تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع الأحياء، مؤكدًا أن دور الوزارة يتمثل في توقيع عقوبة على المعلمين المخالفين لقرار الوزارة ويتم إحالتهم للجنة التأديب.

وشدد المصدر على أن الحملة مستمرة خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن الأحياء خصصت أرقامًا للإبلاغ على أماكن مراكز الدروس الخصوصية.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت اليوم بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في إغلاق 569 مركز وسنتر للدروس الخصوصية حتى مساء اليوم الأحد.