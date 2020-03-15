نائب محافظ أسوان تناقش إجراءات تطبيق مشروع التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

عقدت نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة يحيى، اليوم الأحد، اجتماعًا تحضيريًا لبدء تفعيل مشروع التحول الرقمي داخل نطاق المحافظة، التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى، بعد توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قالت الدكتورة غادة يحيى إن مجموعة العمل برئاستها أجرت زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، حيث تم الاطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها في التحول الرقمي للوقوف من أرض الواقع على آلية التنفيذ حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المثلى من ذلك عند تطبيقها داخل أسوان.

ولفتت إلى أنه سيتم البدء في إيفاد مدربين من المحافظة لتدريب العاملين في كل جهة مدرجة ضمن المشروع لتعريفهم بكيفية التعامل الفعال والإيجابي مع منظومة التحول الرقمي بالشكل المطلوب في التعاملات المختلفة، إلى جانب توفير خط الساخن لسرعة التواصل بين كافة الجهات.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه جارى استكمال الشركة المصرية للاتصالات لأعمال بمد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات الداخلية، داخل المواقع المستهدفة في المرحلة الأولى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بإجمالي 645 موقع منها 125 موقعًا خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المرحلة سيضاف لهم 112 موقعًا آخر في المراحل التالية، هذا إلى جانب 22 موقعًا آخر مدرجين في هذه المرحلة للتموين والمرور والنيابات ومكاتب التوثيق.