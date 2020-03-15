البابا يخرج من الفاتيكان للصلاة في إحدى كاتدرائيات روما

محمد اسماعيل - القاهرة - الفاتيكان - (أ ف ب)

غادر البابا فرنسيس، الفاتيكان بعد ظهر الأحد، للصلاة في إحدى كاتدرائيات روما، وفق ما أعلن الكرسي الرسولي.

وقال الفاتيكان في بيان "بعد ظهر اليوم، بعيد الساعة 16,00 (15,00 ت غ)، غادر البابا فرنسيس الفاتيكان وتوجه الى كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري ليصلي للسيدة العذراء".

وتخضع روما، على غرار بقية انحاء ايطاليا، منذ الثلاثاء لاجراءات حجر مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد. ولا يستطيع سكانها الخروج من منازلهم سوى لدواع طارئة.

ولاحقا، عبر البابا "سيرا قسما من فيا ديل كورسو"، احدى الجادات الرئيسية في روما التي خلت من المارة واكمل طريقه الى كنيسة سان مارسيلو آل كورسو يرافقه بعض ضباط الامن.

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وتضم هذه الكنيسة صليبا عجائبيا سار به المصلون في احياء المدينة العام 1522 لوضع حد لوباء الطاعون في روما.

واضاف الكرسي الرسولي ان البابا صلى من اجل "نهاية الوباء الذي يضرب ايطاليا والعالم، وسأل الشفاء للمرضى".

وتابع ان صلوات الحبر الاعظم كانت ايضا على نية "من يعملون في المجال الصحي والاطباء والممرضات وجميع من يساهمون عبر عملهم في استمرار المجتمع".

وعاد البابا الى الفاتيكان قرابة الساعة 17,30 (16,30 ت غ).