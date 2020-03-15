رونالدو يحوّل فنادقه إلى مستشفياتٍ لعلاج كورونا

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر تحويل سلسلة الفنادق التي يملكها في بلاده إلى مستشفيات من أجل مُواجهة فيروس كورونا
وأكد تقرير الصحيفة الإسبانية على أن تلك الفنادق ستكون مستشفيات تعالج المرضى مجانا، وسيكون رونالدو هو المسؤول عن دفع رواتب الأطباء والعاملين، وذلك إسهاما منه في جهود مكافحة المرض.
وكان رونالدو قد نشر منذ عدة أيام رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها "علينا الاستماع لما تقوله السلطات، حماية حياتنا فوق أي مصلحة".
ويخضع رونالدو حاليا لإجراءات الحجر الصحي في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية وذلك بعد ثبوت إيجابية تحليل كورونا لزميله في الفريق دانيلي روجاني.
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