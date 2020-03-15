إصابة وزير النقل المغربي بفيروس كورونا

أثبتت الفحوصات مساء اليوم السبت 14 مارس 2020 إيجابية إصابة وزير التجهيز والنقل المغربي عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من مهام رسمية بأوروبا... (سبوتنيك)

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