الصحة الفرنسية تعلن دخول البلاد رسميا في المرحلة الثالثة والأخطر من انتشار "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان رسمي لها، عن دخول البلاد في المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تعد الأخطر في مراحل انتشار فيروس كورونا التاجي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، قد أعلن، اليوم السبت، عن إقفال جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما وكل ما هو "غير أساسي" لحياة المواطنين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، أنه تم "تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في فرنسا ليصبح مجمل عدد الوفيات 91".

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وأضافت أنه تم كذلك "تسجيل 838 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا ليصبح عدد الإصابات 4499".

وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.