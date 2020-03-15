كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بالفيروس في إسبانيا

سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا ارتفاعا ملحوظا، حيث ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت في البلاد وبلغت 288 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضافت التقارير أن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 7753، بعد أن بلغ يوم السبت 6043 حالة فقط.

وفرضت الحكومة الإسبانية حظر التجول في البلاد لمدة 15 يوما، ضمن إجراءات احتواء ومنع تفشي

فيروس كورونا المستجد.

ويستثني حظر التجول حالات شراء المواد الغذائیة والأساسية والدواء، ومساعدة المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وأماكن العمل، ولن يسمح القانون، سير السيارات والآليات الخاصة واستخدامها إلا في الأنشطة المذكورة أو للتزود بالوقود.

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وستدخل القيود المفروضة على التنقل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة

صباحا يوم الاثنین 16 مارس، فيما ستطبق التدابیر الأخرى بعد نشرھا في الجریدة الرسمیة.

وسیتم خفض خدمات وسائل النقل العام برا وبحرا وجوا إلى 50% مع احتمال زيادة ذلك إلى 60% إذا تطلبت الظروف ذلك.

ولن تفرض السلطات منع الشعائر الدينية، أو إلغاء مراسم الزفاف أو الجنازات لكن سیتم تقییدھا واشتراط أن يلتزم المشاركون فيها بالمحافظة على مسافة الأمان بمتر واحد على الأقل لتجنب العدوى.

وتعد إسبانيا ثاني أكبر بؤرة لانتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في أوروبا، بعد إيطاليا.