العراق : فرض حظر التجوال في بغداد اعتبارًا من الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع

قررت السلطات العراقية فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد اعتبارا من مساء بعد غد الثلاثاء بسبب فيروس كورونا.
وقالت المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الأزمة، في بيان لها أوردته
وأوضحت أن الاجتماع خلص بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال ابتداء من بعد غد الثلاثاء ولمدة أسبوع.
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