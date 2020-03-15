- 1/2
- 2/2
نشر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على "تويتر" خمس نصائح يجب الإصغاء إليها لتقليص خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأعاد نشر غيبرييسوس على حسابه تغريدة نشرتها شركة "جوجل" تحت عنوان: "تقيد بهذه الأمور الخمسة البسيطة لوقف تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)".
وتضم قائمة النصائح:
غسل اليدين باستمرار
تغطية الفم عند السعال
تجنب لمس الوجه بالأيدي قدر الإمكان
عدم الاقتراب من الآخرين لمسافة تقل عن متر واحد
البقاء في المنزل إذا شعرت بالمرض
وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتوزيع "جوجل" هذه النصائح "بطريقة مبتكرة وفعالة"، وشكر الشركة على "الدعم والتعاون".
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحمي نفسك من الإصابة بكورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.