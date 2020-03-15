هروب مصاب بكورونا في الأردن وارتفاع الحالات المصابة بالفيروس إلى 10

كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر عن هروب مواطن أردني مصاب بكورونا من مستشفى الأمير حمزة. وقال جابر في تصريحات متلفزة إنالمصاب هرب قبل إدخاله للعزل.
يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد - 19) قدظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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