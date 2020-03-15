هروب مصاب بكورونا في الأردن وارتفاع الحالات المصابة بالفيروس إلى 10

Advertisements كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر عن هروب مواطن أردني مصاب بكورونا من مستشفى الأمير حمزة. وقال جابر في تصريحات متلفزة إن المصاب هرب قبل إدخاله للعزل. المصاب هرب قبل إدخاله للعزل. يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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