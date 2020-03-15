وكالة شينخوا الصينية تتهم الساسة الأمريكيين بنشر "فيروس سياسي"

اعتبرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن بعض الساسة الأمريكيين يستخدمون فيروس كورونا سلاحا لتشويه الصين، في الوقت الذي تصاعدت فيه حرب كلامية بين البلدين حول طريقة تصدي بكين للفيروس وفقا لموقع روسيا اليوم.

واتهمت "شينخوا" مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، ووزير الخارجية مايك بومبيو بنشر "فيروس سياسي" واستخدامه للتقليل من شأن الصين.

وقال أوبراين الأسبوع الماضي إن رد الصين على فيروس كورونا كان بطيئا مما كلف العالم شهرين كان يمكن الاستعداد خلالهما لمواجهة انتشار المرض، وهي تصريحات أغضبت الصين.

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أما بومبيو فقد صرح بأن البيانات المنقوصة من الصين أدت إلى عرقلة الرد الأمريكي على تفشي فيروس كورونا.

وأكدت وكالة "شينخوا" أن الإجراءات التي قامت بها

بكين، بما في ذلك فرض حجر صحي صارم على ملايين الأشخاص، منح العالم "وقتا ثمينا" للاستعداد وهو ما يقر به المجتمع الدولي.

وأضافت أن جهود الولايات المتحدة في التعامل مع حالات الإصابة بالفيروس لديها تعرضت لانتقادات واسعة.

واتهمت الوكالة واشنطن بالكيل بمكيالين في ما يتعلق بتقييم إجراءات العزل الصينية، مقارنة بإجراءات العزل التي فرضتها إيطاليا مؤخرا.

كما هاجمت "شينخوا" الساسة الأمريكيين الذي يطلقون على الفيروس اسم "فيروس ووهان" أو "الفيروس الصيني".