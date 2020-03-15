أعلن وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، الدكتور عبدالله البدر عن وصول 400 ألف جهاز للفحص السريع لفيروس كورونا.
وقال البدر في تصريح لـ"الوطن" الإليكترونية إن هذا الجهاز سيدخل الخدمة يوم الأربعاء المقبل ويمكنه معرفة نتيجة سلبية أو إيجابيةالفيروس خلال من 5 إلى 10 دقائق وهو شبيه بفحص الحوامل.
وأضاف أنه يتم أخذ عينة من دم الشخص لفحصها لمعرفة ما إذا كانت العينة سلبية أم إيجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن عن وصول 400 ألف جهاز للفحص السريع لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.