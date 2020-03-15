الكويت تعلن عن وصول 400 ألف جهاز للفحص السريع لكورونا

أعلن وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، الدكتور عبدالله البدر عن وصول 400 ألف جهاز للفحص السريع لفيروس كورونا.

وقال البدر في تصريح لـ"الوطن" الإليكترونية إن هذا الجهاز سيدخل الخدمة يوم الأربعاء المقبل ويمكنه معرفة نتيجة سلبية أو إيجابية

الفيروس خلال من 5 إلى 10 دقائق وهو شبيه بفحص الحوامل.

وأضاف أنه يتم أخذ عينة من دم الشخص لفحصها لمعرفة ما إذا كانت العينة سلبية أم إيجابية.