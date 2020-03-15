قطر.. تعلّق جميع الرحلات القادمة للدوحة

وجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتعليق جميع الرحلات القادمة للدوحة ابتداء من مساء الأربعاء الموافق للـ18 من مارس ولمدة 14 يوما قابلة للتجديد وفقا لموقع روسيا اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عنتميم قوله: "اطلعنا على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا، والأمور تسير بشكل جيد والجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه".
وأكد اتخاذ تدابير إضافية للسيطرة علىالوباء وأشار إلى أن الخطة تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك، وهي مسؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء.
ووجه تميم المسئولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا، لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
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