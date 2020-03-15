أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأحد، عن وفاة 368 شخصا في الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء الدولة عتبة الـ24 ألف حالة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وبإعلانهم الحصيلة الجديدة، ارتفع عدد ضحايا الفيروسالقاتل في إيطاليا إلى 1809 .
وأشارت السلطات إلى أن 369 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد الذين تعافوا إلى 2335 حالة.
من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقونالعلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في كامل البر الصيني 10719، فيما تتم معالجة 20603 حالة في كامل إيطاليا.
جدير بالذكر أن إيطاليا أغلقت أبوابها للسياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بكورونا إلى 1809 والإصابات تتجاوز 23 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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