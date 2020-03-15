عداد كورونا.. الوفيات والمصابون والمتعافون في العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا"، انتشاره في مختلف دول العالم بلا هوادة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حتى صباح الأحد 15 مارس، حاجز 155 ألف مصاب، في حين بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 5833 في أرجاء المعمورة، أما عدد المتعافين فقد وصل إلى 73968.
وظهر تفشي المرض الشبيه بالإنفلونزا، المعروف الآن باسم Covid-19، لأول مرة بين مجموعة من مرضى الالتهاب الرئوي في ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019 وانتشر بسرعة إلى أوروبا والأمريكتين.
ووجدت أحدث الدراسات أن المصابين يمكنهم نقل الفيروس إلى الآخرين حتى قبل أن تظهر عليهم الأعراض، ويستغرق الأمر نحو5 أيام قبل ظهور علامات مثل ارتفاع درجات الحرارة والسعال.
وأدى الوباء العالمي إلى حظر السفر وإغلاق الحدود والمدارس والمتاحف في عدد من الأماكن، خاصة في إيطاليا التي وضعت سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة قيد حجر صحي غير مسبوق.
وما يزال الباحثون يدرسون كيفية مهاجمة الفيروس للجسم وكيف يمكن علاجه وما إذا كانت هناك أي آثار طويلة المدى، وسط تدابير جذرية للحد من انتشار Covid-19.
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