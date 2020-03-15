طهران: وزير الخارجية الإماراتي يؤكد لظريف تضامن بلاده مع إيران في وجه كورونا

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على تضامن الإمارات حكومةوشعبا مع إيران في مواجهة كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم .
وأفادت الدائرة العامة للإعلام في الخارجية الإيرانيةبأن ظريف عبر للوزير الإماراتي الشيخ عن شكر طهران للإمارات على تضامنها مع طهران وتقديم المساعدات الطبية.
وشدد ظريف على أن فيروس كورونا قضية عالمية تتطلب ضرورة التعاون بين جميع دول العالم للقضاء عليه.
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