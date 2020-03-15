مهاجرون يحاولون الوصول إلى أوروبا

يراقب المهاجرون المتخفون عن كثب شاحنات نقل البضائع إلى أوروبا في محيط ميناء طنجة المتوسط شمالي المغرب على أمل التسلل عبرها لتحقيق حلمه الأوروبي. يتجول عشرات الشبان المغاربة مثله بمحاذاة هذا الميناء الضخم إذ يحاولون التخفي في أي فتحة يمكن أن تسعهم تحت الشاحنات الضخمة العابرة نحو جنوب إسبانيا، غير آبهين بتعليق المغرب حركة المسافرين من وإلى جارته الشمالية. لكن الوضع في إسبانيا، البعيدة بأقل من 20 كيلومترا عبر البحر الأبيض المتوسط، بات أبعد ما يكون اليوم عن الملاذ المتخيّل، إلا أن حركة شاحنات نقل البضائع بين إفريقيا وأوروبا لا تزال مستمرة عبر ميناء طنجة المتوسط.



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