مناظرة بين بايدن وساندرز في آخر سباق ديمقراطي

يتواجه جو بايدن وبيرني ساندرز في مناظرة ثنائية في سياق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة، التي بات يطغى عليها الآن تفشي فيروس كورونا المستجد. ألغى المرشحان تجمعات انتخابية، بينما أرجأت ولايتان هما لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية، على خلفية تفشي الوباء الذي أودى بحياة 57 أمريكيا حتى الآن وشلّ الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد، بينما فرضت العديد من الولايات والمدن قيودا على التجمعات وأغلقت المدارس التي تستخدم عادة كمراكز اقتراع، في محاولة لاحتواء الوباء.

مواجهة ساخنة

يتنافس بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي، وساندرز الذي يصنف نفسه بـ"الديموقراطي الاجتماعي"، لمواجهة الرئيس دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر، وسيتواجه الرجلان ساعتين، لكن مسؤولي الحزب الديموقراطي نقلوا مقرّ المناظرة من ولاية أريزونا إلى أستوديو تلفزيوني في العاصمة واشنطن، ودون حضور. تأتي المناظرة قبل استحقاقات انتخابية حاسمة الثلاثاء في ولايات: فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا، في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون أنهم سيعملون على جعل ظروف التصويت آمنة للناخبين. لكن ولاية جورجيا أعلنت إرجاء الانتخابات التمهيدية فيها لشهرين، بينما حذرت النائبة في مجلس شيوخ ولاية جورجيا نيكيما ويليامز، من أن التصويت من شأنه تهديد صحة وسلامة الناخبين، في حين أعلن قبل ذلك بيوم، لويزيانا أنها سترجئ كذلك انتخاباتها التمهيدية 11 أسبوعا.

تقدم بايدن

أقام بايدن، الذي يعتمد أكثر على أصوات الشريحة الأكبر سنا، حملاته الانتخابية عبر الإنترنت وحض الناخبين على إيجاد سبل بديلة للإدلاء بأصواتهم. قالت نائبة مدير حملة بايدن ومديرة اتصالاته كايت بيدنجفيلد في بيان: "إذا شعر الناخبون أنهم بصحة جيدة، ولم تظهر عليهم عوارض، ولا يعتقدون أنهم كانوا عرضة لفيروس كوفيد-19، رجاء فليذهبوا إلى التصويت الثلاثاء". بدا ساندرز أكثر تأييدا لإرجاء الانتخابات التمهيدية دون أن يدعو بشكل واضح إلى إجرائها في موعد آخر، وقال إن على المسؤولين "التأكد من أن كل من يريد التصويت، سيكون لديه حقّ التصويت، وربما لن تكون الحالة كذلك الآن".

878 مندوبا

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بعد بداية متعثرة، نجح نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالتقدّم في السباق الانتخابي، بعد ما فاز بالانتخابات في كل الولايات الجنوبية الأمريكية حتى الآن، ليتصدر السباق مع 878 مندوبا حتى الآن، مقابل 725 مندوبا لبيرني ساندرز، بينما يحتاج للفوز بالانتخابات، حصول المرشح على غالبية من 1991 مندوبا. وفي خطاب الأربعاء، أعلن ساندرز أنه يفوز بـ"النقاش الإيديولوجي" في هذه الانتخابات، لكنه أقرّ بأنه "يخسر النقاش الذي يرفع من مستوى قبول الناخبين" له، والمقصود هو الهدف الأهم بالنسبة للعديد من الناخبين الديموقراطيين بالعثور على المرشح الأكثر قدرة على هزم دونالد ترمب.

سباق الديمقراطيين

بايدن حصل على 878 مندوبا

ساندرز حصل على 725 مندوبا

1991 عدد المندوبين المطلوبين للفوز