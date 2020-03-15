سفن إيرانية تمارس القرصنة على سواحل الصومال

فيما عينت أوروبا قائداً جديداً للبحرية الأوروبية في السواحل الصومالية، وجهت الحكومة الفيدرالية الصومالية تحذيرا إلى قوارب أجنبية تمارس عمليات صيد غير شرعي في السواحل الصومال وخاصة سواحل ولايتي بونتلاند وغلمدغ دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية. وذكر وزير الثروة السمكية في الحكومة الصومالية عبدالرحمن بطان ورسمي أن 43 سفينة تملكها إيران وباكستان تقوم بعمليات الصيد بطريقة غير شرعية في السواحل الصومالية، مناشداً المجتمع الدولي وقوات مكافحة القرصنة تقديم المساعدة إلي الحكومة الصومالية من أجل إيقاف السفن الأجنبية التي تقوم بعمليات صيد غير شرعي في سواحلها.

قائد جديد لأتلانتا

على الصعيد ذاته، وبعد يوم من تحذيره حول تطورات الأوضاع في الصومال، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس تعيين الأميرال إجناجيو فيلانيفا سيرانو قائدا جديداً لعملية البحرية الأوروبية في السواحل الصومالية المعروفة بـ "أتلانتا"، على أن يباشر القائد الجديد الذي وافقت على تعيينه اللجنة السياسية والأمنية في المجلس الأوروبي مهام علمه في 17 من مارس الجاري.

التصدي للقرصنة

تساعد عملية أتلانتا في التصدي للقرصنة قبالة السواحل الصومالية، كما تساهم في حماية السفن المستأجرة لمنظمات الأمم المتحدة. وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب برل في بيان، إن الحوادث الأخيرة على الحدود بين كينيا والصومال والحشود الأخيرة لقوات الأمن بمنطقة غذو أحدثت حالة من عدم الاستقرار، وأدت إلى سقوط ضحايا وتشريد واسع النطاق للمدنيين. وشدد البيان على أن التعاون الكامل مطلوب بين حكومة الصومال الاتحادية والدول الأعضاء الاتحادية، وكذلك بين الشركاء الإقليميين، داعيًا إلى إيجاد حلول دائمة لحماية الجهود الجارية لتقويض حركة الشباب، وبناء قوات أمن صومالية متكاملة، وخلق بيئة آمنة لبناء الدولة وتنميتها.