العراق: تسريبات باختيار السهيل رئيسا للوزراء

بينما أعلن تحالف الفتح أن هذه الليلة ستشهد الإعلان عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء، أفادت تسريبات لمواقع محلية عن اختيار نعيم السهيل رئيسا للحكومة الانتقالية العراقية من قبل اللجنة السباعية المشكلة من القوى الشيعية. قالت مصادر مطلعة: إن القوى التي تؤلف اللجنة السباعية قررت اختياره لرئاسة الحكومة، وذلك عقب الكشف عن أن الاتفاق على رئيس الحكومة الجديد سوف يتم خلال اجتماع مرتقب لقيادات اللجنة السباعية للقوى السياسية الشيعية لحسم اختيار رئيس الوزراء المقبل.

تغريدة الأسدي

من جهته، قال الناطق باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي في تغريدة على صفحته بتويتر "خلال الساعات القادمة ستحسم اللجنة السباعية قرارها بخصوص اختيار الشخصية المناسبة لتشكيل الحكومة المؤقتة ويرفع الاسم للمصادقة عليه بشكل نهائي". أضاف: "أن التحديات شاخصة أمام الجميع، وإضاعة الوقت ليست في صالح أحد"، مؤكدا "أن اسم المكلف سيعلن هذه الليلة وسنقف معه جميعا من أجل النجاح".

اغتيال ناشط

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من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني بأن ناشطا في الحراك الشعبي، اغتيل على يد مسلحين مجهولين في محافظة البصرة جنوبي البلاد، لافتا إلى أن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط المدني رحيم ساجت، وسط مدينة البصرة، بأسلحة كاتمة للصوت، بينما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة. الثلاثاء الماضي، اغتال مسلحون مجهولون ناشطين اثنين، على مقربة من المنطقة الصناعية في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، ضمن سلسلة من الهجمات المنسقة التي يتعرض لها الناشطون في الاحتجاجات من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية.

ملاحقة الجناة

تعهدت الحكومة مرارا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكنها تتكرر، بينما يتهم ناشطون مسلحي فصائل مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما ينفيه قادة تلك الفصائل.