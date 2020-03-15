إخلاء طائرة في مطار بغداد بعد بلاغ عن قنبلة

أخلت السلطات في مطار بغداد طائرة عراقية وقامت بتفتيشها بعد بلاغ بوجود مواد متفجرة على متنها. ذكرت مصادر صحفية، أمس، نقلاً عن مصدر أمني، أنه تم إخلاء وتفتيش طائرة عراقية في مطار بغداد بعد بلاغ من الجانب الإيراني. أضاف المصدر أن "بلاغا ورد من قبل الجانب الإيراني بوجود جسم غريب على متن إحدى الطائرات العراقية القادمة من إيران". لفت المصدر إلى أن الطائرة هبطت في مطار بغداد الدولي، وتم إخلاء جميع الركاب دون إصابة أحد"، مشيرا إلى أنه بعد التفتيش اتضح أن الطائرة خالية من أي مواد متفجرة، بينما يجري البحث حتى الآن من قبل الفرق الأمنية.



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