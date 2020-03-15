دقلو: السودان وسيط بين مصر وإثيوبيا

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أن بلاده جزء من ملف سد النهضة، وستكون وسيطًا بين مصر وإثيوبيا لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأنه. وقال دقلو في تصريح عقب لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إن المفاوضات الخاصة بسد النهضة بدأت منذ زمن طويل، والآن وصلت الأطراف إلى النهايات، مشيرًا إلى أنه تم تسليم ملف سد النهضة إلى رئيس مجلس الوزراء السوداني وهي مسؤوليته الآن. وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن أمله في التوصل إلى اتفاق لا ضرر فيه ولا ضرار لكل الأطراف، مؤكدًا أن العلاقات بين السودان ومصر علاقات أزلية وأخوية.



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