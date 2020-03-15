لبنان يغلق مطار الحريري ويعلن حالة الطوارئ الصحية للحد من "كورونا"

طلبت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار «حالة طوارئ صحية» للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شملت أيضاً إغلاق مطار بيروت، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 99 حالة.

وأعلنت الحكومة سلسلة من الإجراءات أبرزها «التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى»، و«إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 مارس 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 مارس 2020».

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