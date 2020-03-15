ماكرون: سنتغلب على «كورونا» بالتصرف بمسؤولية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الحكومة ليس أمامها خيار سوى فرض إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن البلاد ستتجاوز الأزمة إذا تصرفت بمسؤولية.

وقال ماكرون، مدافعاً عن قراره المضي قدماً في إجراء الانتخابات المحلية: «أنا الضامن لصحة مواطنينا وكذلك للحياة الديمقراطية في البلاد».

وأضاف بعد أن أدلى بصوته في شمال فرنسا: «سنتغلب على هذه الأزمة بالتصرف بمسؤولية معاً، ومن أجل بعضنا البعض».

وقال ماكرون: إن قرار إغلاق المتاجر والمطاعم كان يتعين اتخاذه؛ لأن الكثير من الناس تعاملوا بتراخٍ شديد فيما يتعلق بحماية أنفسهم من الفيروس.

من جهتها، أعلنت وزيرة البيئة الفرنسية أن بلادها تتخذ خطوات للحد من رحلات القطارات والحافلات والطائرات ذات المسافات الطويلة، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد19-).

وتقول الوزيرة إليزابيث بورن، إن السفر لمسافات طويلة يجب أن يقتصر على ما هو ضروري للغاية، لكنها تضيف أنه لن يكون هناك وقف «صارم وكامل» لمثل هذه الرحلات.

ومن المقرر أن تشغل الشركة الوطنية للسكك الحديدية «SNCF» سبعة خطوط للقطارات فقط، من أصل 10 خطوط قطارات، اعتباراً من غد الاثنين، بينما يعمل مترو باريس بطاقة 80% فقط. وسوف تنخفض العمليات تدريجياً بشكل أكبر.

وتقول الحكومة إن محطات الوقود سوف تستمر في العمل كالمعتاد، مع الوعد بعدم نقصٍ في الوقود.