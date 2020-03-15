“كورونا” حاصد الأرواح.. أكثر من 6 آلاف وفاة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مارس 2020 10:14 مساءً - بعد اعلانه وباء عالمياً قبل أيام من قبل منظمة الصحة العالمية، لم يهدأ فيروس كورونا المستجد، بل استمر في مساعيه التوسعية، حاصداً آلاف الأرواح حول العالم.

فقد أودى كوفيد 19 بحسب التسمية العلمية له بحياة أكثر من 6000 شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق آخر حصيلة أخذت استناداً إلى مصادر رسمية، الأحد، عند الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وإجمالا، تُوفي 6036 شخصاً من أصل 159844 إصابة مسجّلة في العالم.

وفيما لا تزال الصين في الطليعة كونها الدولة التي سجّلت أكبر عدد وفيات (3199) إلا أن الوباء بات يتفشى بسرعة الآن في أوروبا، مع 1907 حالات وفاة بينها 1441 في إيطاليا وحدها و288 في إسبانيا، وهما الدولتان الأكثر تأثراً بالوباء في القارة.

2839 إصابة جديدة

ومنذ تعداد السبت عند الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، حتى الأحد الساعة 9 بتوقيت غرينتش، شهد العالم 32 وفاة جديدة و2839 إصابة جديدة.

Advertisements

وسجّلت الصين (بدون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء في أواخر كانون الأول/ديسمبر، 80844 إصابة، بما في ذلك 3199 وفاة فيما شفي 66911 شخصًا. وأعلنت الصين تسجيل 20 إصابة جديدة و10 وفيات منذ مساء السبت وحتى التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش الأحد.

وفي سائر أنحاء العالم، سُجلت حتى تاريخ إعداد حصيلة الأحد، 2597 وفاة (22 حالة جديدة) من أصل 73780 إصابة (2819 إصابة جديدة).

وحسب إحصاء الأحد، بلغ عدد الإصابات في آسيا عند الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش، الأحد، 91707 حالات (3317 وفاة) وأوروبا 44747 حالة (1786وفاة) والشرق الأوسط 14011 حالة (625 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 3128 إصابة (52 وفاة) وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 448 حالة (6 وفيات) وأوقيانيا 303 إصابات (3 وفيات) وإفريقيا 280 حالة (7 وفيات).