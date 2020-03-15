السعودية توقف الرحلات البحرية مع عدة دول لمنع تفشّي “كورونا”

أصدرت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”، الأحد، تعميماً يقضي بإيقاف الرحلات البحرية ماعدا البضائع مؤقتاً بين المملكة وعدة دول وذلك ضمن الجهود المتخذة من قبل الدولة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا المستجد (covid-19)، ووضع عدد من الإجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة للسعودية.

ونص التعميم على إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة وعدد من دول هي: (الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، العراق، لبنان، سوريا، مصر، كوريا الجنوبية، الصين الشعبية، دول الاتحاد الأوربي، الاتحاد السويسري، الهند، باكستان، تركيا، دولة أريتريا، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، إثيوبيا، كينيا، السودان، جيبوتي، الصومال، جمهورية جنوب السودان، الفلبين) ويستثنى منها رحلات الإجلاء والشحن والتجارة.

كما تضمن التعميم الصادر من الهيئة العامة للموانئ تعليق السماح بسفر المواطنين والمقيمين ومنع دخول القادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يوماً السابقة لقدومه، بالإضافة إلى تعليق إجراء تغيير طواقم البحارة العاملين على السفن بكافة أنواعها التي تصل للموانئ السعودية والقادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال 14 يوماً السابقة لقدومه.

إجراءات وقائية

وتواصل الهيئة تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (covid-19) في موانئ المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومن ذلك عمليات التطهير والتعقيم في صالات الركاب والمرافق العامة بالموانئ، وتقديم كافة المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، بالإضافة إلى إقامة عدة ورش توعوية للعاملين بها ولوحات إرشادية للقادمين إليها، بهدف توفير بيئة صحية متكاملة.

يذكر أن “موانئ” أعدت خطة متكاملة لاتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا المستجد، تماشياً مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشاره ومنع دخوله إلى المملكة.

هذا وبدأ الأحد تطبيق قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية في السعودية لمدة أسبوعين. وكانت المملكة أعلنت السبت تعليق كافة الرحلات الدولية سعياً لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.