منال عبد الصمد: إقفال مطار رفيق الحريري بيروت الدولي حتى 29 مارس

أعلنت وزيرة الإعلام اللبناني، منال عبد الصمد، أن إقفال مطار رفيق الحريري بيروت الدولي من 18 حتى 29 مارس الجاري.

وأشارت وزيرة الإعلام اللبناني، خلال تصريحاتها، مساء الأحد، إلى أن إعلان التعبئة العامة في لبنان لغاية 29 مارس.

علن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الأحد، التعبئة العامة بالبلاد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال اللواء الركن محمود الأسمر في مؤتمر صحفي: إن المجلس قرر الطلب من الحكومة إعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورنا وفق ما يمليه الدستور اللبنانية.

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جاء ذلك بعد انتهاء جلسة المجلس التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا.

وأشار الأسمر إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر أن الحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ، في حين اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن الوضع القائم بات يستدعي خطوات أكثر شمولية.

ومن جهته قال عون خلال اجتماع مجلس الوزراء: إن لبنان يواجه اليوم وباء الكورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية منذ بضعة أيام وباءً عالمياً. وهو ينتقل بطرق شتى، عابراً حدود الأنظمة الدول، ولم يتمكن العلم حتى الآن من إيجاد الوقاية أو العلاج الناجع له".

وأضاف: "لهذا فإنه يتطلب اتخاذ أقصى درجات الوقاية والحماية للحد من سرعة انتشاره، ولأسابيع مضت، لم نتخلف مطلقاً عن المواجهة، بتصميم وإرادة ووعي، بشكل آني واستباقي".

وأكد أن السلطات اللبنانية جنّدت مختلف القطاعات الصحية، بمتابعةٍ من دولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للوقاية من فيروس الكورونا، وتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة بسرعة نموذجية لمواجهة مخاطر هذا الوباء والحد من انتشاره.