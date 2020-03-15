هروب شخص ثلاثيني مصاب بفيروس كورنا من مستشفى بالأردن

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ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7 حالات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، قوله إن إحدى الحالات لمواطن قادم من بريطانيا، مشيرا إلى إصابة 4 سياح فرنسيين بالفيروس وأردني خالط سائحة أمريكية قادمة من مصر.

فيما أصدرت السلطات الإندونيسية، الأحد، أمرا بإغلاق المدارس في أنحاء البلاد، بهدف احتواء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي شملت إصابة وزير النقل.

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وقالت وكالة بلوميرج نقلا عن وسائل إعلام محلية إن الآلاف المدارس في أقاليم جاوة الغربية وجاوة الوسطى وبانتين وبالي سيتم غلقها، إضافة إلى المدراس في العاصمة جاكرتا لمدة أسبوعين على الأقل.

وأضافت بلومبرج أن السلطات الإندونيسية سوف تراجع قرار الإغلاق دوريا، لتحديد ما إذا كان يجب تمديده لما بعد مارس، مطالبة المواطنين بالهدوء والحد من أنشطتهم الاجتماعية.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، خلال مؤتمر صحفي، الأحد: "حان وقت العمل من المنزل. والدراسة من المنزل. والصلاة في المنزل".

يشار إلى أن إندونيسيا سجلت 83 حالة إصابة جديدة منذ الجمعة، ليبلغ إجمالي الحالات 117 من ضمنها 5 وفيات.