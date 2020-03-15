كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى ٦٢ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى ٦٢ فضلا عن ٣١٠٠ إصابة.

ويذكر أن ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة خطابا في حديقة البيت الأبيض أعلن فيه فرض حالة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب في خطابه أيضا إنه أصدر تعليماته لزيادة احتياطات بلاده من النفط بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية الجمعة في الولايات المتحدة بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن وجه إليه معارضوه اتهاما بالإقلال من خطورة الوباء.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية". Advertisements وأوضح الرئيس الأمريكي أنّ القرار سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.