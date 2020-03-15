كولومبيا ستمنع دخول كل الزائرين بدءا من غدا بسبب كورونا

ويذكر أن قررت كولومبيا إغلاق حدودها مع فنزويلا في إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل فنزويلا أول حالتي إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، في تغريدة عبر موقع تويتر، السبت، إن غلق الحدود سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الخامسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وأضاف الرئيس الكولومبي أن حدود بلاده مع الإكوادور ستظل مفتوحة مع زيادة السيطرة والتنسيق فيما بين الدولتين.

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وأكد خبر نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية، السبت، أن كولومبيا ستمنع أيضا دخول المواطنين الأجانب وغير المقيمين الذين سافروا إلى أوروبا أو آسيا خلال الأسبوعين الماضيين، فيما سيواجه المواطنون الكولومبيون والمقيمون في البلاد حجرا صحيا إلزاميا لمدة 14 يوما في حال عودتهم إلى البلاد.

وكانت فنزويلا، قد سجلت، الجمعة، أول حالتي إصابة لديها بالفيروس لسيدة سافرت مؤخرا إلى الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا ورجل سافر إلى إسبانيا ويخضع المصابان لحجر صحي.

يشار إلى أن كولومبيا سجلت أول حالة إصابة مؤكدة لديها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في السابع من مارس الجاري وهي لفتاة تبلغ من العمر 19 عاما كانت قد سافرت إلى إيطاليا.

وسجلت إيطاليا رقما قياسيا في عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ250 شخصا، وكانت قد أعلنت السلطات الإيطالية أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 15113 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ1000.