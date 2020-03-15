الجزائر تعلق كل الرحلات من وإلى فرنسا في إطار التصدي لـ كورونا

ويذكر أن أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (Covid-19) إلى 45 حالة.

وبلغ عدد الوفيات جراء المرض في البلاد 3 حالات، بعد أن سجلت وفاة جديدة، السبت.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية إن الوفاة الثالثة لسيدة بولاية البليدة (جنوبي العاصمة) تبلغ من العمر 51 سنة.

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وأضافت أن 12 مصابا بالفيروس غادروا الحجر الصحي بالمستشفى بعد تعافيهم من المرض.

وتسببت زيارة شخص من فرنسا لعائلته بالبليدة، قبل أسابيع، في تفجير ما يشبه بؤرة لكورونا.

وفي 25 فبراير الماضي، سجلت الجزائر أول إصابة كورونا، لإيطالي دخل البلاد في 17 من الشهر ذاته، ويعمل مهندسا في حقل نفطي جنوبا، رحّل لاحقا إلى بلاده.

ورصدت الحكومة 31 مليون دولار لمواجهة المرض وتبعاته.