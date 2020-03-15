كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا تعلن تسجيل 190 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ماليزيا، اليوم الأحد، تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا المستجد، بواقع 190 حالة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 428. وقال وزير الصحة أدهم بابا، إن معظم الحالات الجديدة ناتجة عن التجمعات الدينية، التي شارك فيها القادمون من بروناي وسنغافورة، وتبين إصابة بعضهم بالفيروس.

وأوضحت السلطات الماليزية، أن نحو 16 ألف شخص حضروا مناسبة دينية في 27 فبراير الماضي لأربعة أيام متواصلة في أحد مساجد العاصمة كوالالمبور.