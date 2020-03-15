ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 213

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 200 حالة.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اتخاذ تدابير واسعة النطاق تتعلق بالحياة العامة وذلك في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وقال نتنياهو أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بدءا من، الأحد، وطمأن المواطنين بأن المؤسسات التي تقدم خدمات ضرورية مثل البنوك والمتاجر الكبرى ستظل مفتوحة.

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وأوضح نتنياهو أن الحكومة ستستخدم التدابير التي يتم استخدامها عادة لمراقبة الإرهاب لتتبع انتشار الفيروس.

كان نتنياهو، أعلن، السبت، عن إغلاق المقاهي والمطاعم ومرافق الترفيه مع ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا إلى 193 شخصا، كما قرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية لتشمل روضات الأطفال والمدارس الخاصة التي لم يشملها قرار سابق قضى بإغلاق المدارس والجامعات.

ودعا نتنياهو الإسرائيليين للحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستتبنى، الأحد، المزيد من الإجراءات.

وخلال مؤتمر صحفي طلب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، من وزارة العدل المصادقة على استخدام "وسائل تكنولوجية" لتعقب الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع مصابين بفيروس كورونا.