ماذا عن غسل المتوفى بوباء كورونا؟.. المجلس الأوربي للأئمة يجيب

أصدر المجلس الأوربي للأئمة، اليوم الأحد، دليلا شرعيا للتعامل مع أزمة الوباء، المسمّى بـ”فيروس كورونا “، يجيب فيه عن كل التساؤلات، المتعلقة به، من بينها غسل المُتوفى بوباء كورونا.
وفي هذا السياق، أوضح المجلس الأوربي للأئمة أن غسل الميت واجب على من يليه من المسلمين، وهو من فروض الكفاية، ولكن إذا خُشيت ضرر الغاسل، وانتقال العدوى إليه، فإن الغسل مع ذلك يسقط، ويتم الاكتفاء بصب الماء على الميت، وإذا تعذر ذلك انتقل إلى التيمم.
كما ذهب بعض العلماء، بحسب المجلس الأوربي للأئمة، إلى أن الميت إذا تعذر غسله يُصلى عليه من غير تيمم.
وشدد المجلس المذكور على أنه إذا خشي من انتقال العدوى من الميت عند مباشرته بغسل، أو غيره، فإنه يلف، ويصلى عليه من غير غسل، ولا تيمم بعد أخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.
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