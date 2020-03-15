ركلة بغلة تودي بحياة امرأة نواحي الحسيمة

فارقت امرأة الحياة، أمس السبت، في المركز الاستشفائي بفاس، بعدما أصابتها ركلة بغلة على مستوى الرأس، حينما كانت تستخدمها لأغراض متعلقة بالفلاحة، نواحي الحسيمة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية القاطنة بقيادة تبرانت التابعة لجماعة بني بوشيبت، في عقدها الخامس، كانت تقوم بأشغال الفلاحة، قبل أن تتلقى ضربة على مستوى الوجه، أدخلتها في غيبوبة، على الفور، لتفارق الحياة بعد ذلك.

ونقلت سيارة الإسعاف المصابة إلى مستشفى فاس لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنها توفيت متأثرة بجروح بليغة فور وصولها إليه.