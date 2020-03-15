بعد تسجيل المغرب 28 حالة إصابة بفيروس كورونا، واتخاذه العديد من الإجراءات الوقائية، منها تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية، انتشرت دعوات عبر فايسبوك لمغاربة يدعون، من خلالها، إلى ضرورة البقاء في البيوت، وإجراء العزل الطبي من خلال بيوتهم، وتجنب الخروج دون ضرورة قصوى.
وانتشر وسم، “بقى فدارك بش تحمي عائلتك، و بلادك” كإجراء وقائي، يجنب المغاربة الانتشار المهول لفيروس كورونا، إضافة إلى دعوات لتغيير بعض العادات، والتقاليد، منها تجنب المصافحة، والعناق، والتقبيل، وتجنب الزيارات المتكررة.
وعبر بعض الناشطين الفيسبوكيين، على أن هذه الخطوة، ليست دعوة إلى حالة طوارئ، أو حالة استثناء، بل هي دعوة إلى مساعدة بلدهم، والاستفادة من تجارب الآخرين، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، في ظل ضعف الإمكانيات الطبية.
يجدر الذكر أن السلطات المغربية قد أصدرت، اليوم الأحد، قرارا يعلن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر.
ونشرت الوزارة على حسابها ي موقع التواصل الاجتماعي حصيلة جديدة، تشير إلى تسجيل 28 إصابة مؤكدة بالفيروس، وارتفاع عدد الحالات، التي تم إخضاعها للتحاليل، واستبعادها إلى 122 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر “بعد قرار المغرب دخول مرحلة العزل.. مغاربة عبر الفيسبوك: “بقى فدارك بش تحمي بلادك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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