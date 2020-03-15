لمواجهة كورونا.. وزارة الصحة تطلق خدمة تواصلية جديدة للمساعدة الطبية الاستعجالية

وسط حالة التأهب لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، أطلقت وزارة الصحة خدمة تواصلية جديدة لمساعدة الحالات المستعجلة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد، إنها عززت خدمة التواصل مع الرأي العام ومهنيي الصحة بخدمة “ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية” .

وكانت الوزارة قد أطلقت من قبل خدمة “ألو يقظة”، للإجابة على استفسارات المواطنين بخصوص فيروس كورونا وتقديم الإرشادات.

وأوضح مسؤولون في الوزارة، أن الخط الذي سبق للوزارة إطلاقه، يتلقى مئات الاتصالات بشكل بومي، أكبر عدد منها تم تسجيله في اليوم الذي تم الإعلان عن أول حالة إصابة بفروس كورونا في البلاد، حيث تم تجاوز 700 اتصال.