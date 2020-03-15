لمنور توقف نشر صورها في “السوشل ميديا”: سأُخصص حساباتي لنشر الوعي والمعلومات الصحيحة حول “كورونا”

أعلنت الفنانة أسماء لمنور عن تخصيص حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمساهمة في نشر الوعي والمعلومات، والأخبار المؤكدة حول فيروس كورونا، مع تعليق نشر صورها، وأخبارها، وتفاصيل يومياتها في هذه الظرفية، التي يعيشها العالم.

وشاركت أسماء لمنور على حسابها في أنستغرام منشورا، قالت فيه: “لاحظتم أنني توقفت، منذ أسبوع، عن مشاركتكم أي منشور، أو صور تتعلق بنشاطي الفني، أو إطلالتي، وصوري، لأنني أعتقد أن ما تعيشه الإنسانية يحتاج منا جميعا إلى تركيزً كاملً على محاربة الوباء، الذي اجتاح العالم، في الأيام القليلة الماضية”.

وأضافت لمنور، الفنانة المغربية الأولى، التي اتخذت هذه الخطوة: ”سأحاول تخصيص حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي للتحسيس، والتوعية بعيدًا عن التهويل، والتخويف، أو الاستخفاف، والسخرية… الظرفية تحتم على الجميع المساهمة في الحد من انتشار فيروس COVID19 باتباع نصائح المختصين، و منظمة الصحة العالمية، ووزارات الصحة في بلداننا، والابتعاد عن مروجي الإشاعة، والمعلومات المغلوطة، التي لا تستند إلى أسس علمية”.

وأصبح الفنانون، والمشاهير، مطالبين بالقيام بدور توعوي حول الفيروس، وإيصال المعلومات الصحيحة، ومحاربة الشائعات في هذا الظرف الاستثنائي، خصوصا أن متابعي حساباتهم يحصون بالملايين.